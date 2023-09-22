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Стало известно изменятся ли правила осеннего призыва в Башкирии в 2023 году

Стало известно изменятся ли правила осеннего призыва в Башкирии в 2023 году

22 сентября 2023, 11:22
Фото: 1MI
Единственное нововведение в рамках осенней призывной кампании коснется размера штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Правила призыва на военную службу в 2023 году останутся без изменений: призывники так же будут получать повестки в бумажном виде. Единственное, что изменится в рамках осеннего призыва на военную службу в 2023 году, — штраф за неявку в военкомат без уважительной причины. С октября текущего года он будет повышен.

«Правила осеннего призыва в 2023 году сохранятся прежними — основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме. Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме», — пояснил Картаполов.

Глава комитета Думы также напомнил, что новые нормы о реестре воинского учета и реестре повесток «начнут работать с момента создания этого реестра, которым занимается Минцифры». Ранее замминистра цифрового развития Олег Качанов заявил, что реестр воинского учета начнет полноценно работать в России не ранее 2025 года.

По словам Картаполова, на сегодняшний день не все регионы готовы к запуску такого реестра. Он подчеркнул, что невозможно запустить работу единого для всей страны реестра только в части регионов, при этом Картаполов добавляет, что в тех регионах, где уже есть необходимая инфраструктура, гражданам могут приходить электронные повестки. Однако, по его словам, в этом случае электронные повестки будут только дублировать традиционные.

«Основным документом до полноценного запуска реестра остаются повестки в письменной форме», — добавил глава комитета.

Единственное отличие осеннего призыва этого года от предыдущих будет в том, что штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины повышается до 30 тысяч рублей. (на данный момент максимальный размер штрафа составляет 3 тыс. рублей).

«Эти нормы вступают в силу с 1 октября 2023 года. Соответственно, такой штраф грозит тем, кто с этого момента получит повестки в письменной форме и не явится в военкомат без уважительной причины», — отметил Картаполов.
#Общество#Минобороны РФ#Азамат Нухов#Военнослужащий#Военные силы#Военная служба
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