Стало известно изменятся ли правила осеннего призыва в Башкирии в 2023 году

По словам Картаполова, на сегодняшний день не все регионы готовы к запуску такого реестра. Он подчеркнул, что невозможно запустить работу единого для всей страны реестра только в части регионов, при этом Картаполов добавляет, что в тех регионах, где уже есть необходимая инфраструктура, гражданам могут приходить электронные повестки. Однако, по его словам, в этом случае электронные повестки будут только дублировать традиционные.