Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
В Доме культуры села Субханкулово похоронили уроженца Туймазинского района Сергея Бондаренко, погибшего на СВО. Об этом сообщил глава районной администрации Айдар Суфиянов.
В мае 2023 года мужчина заключил контракт с Вооружёнными силами России. В боевых действиях Сергей Бондаренко участвовал в качестве разведчика-радиотелефониста в звании старшего сержанта. По словам главы администрации, он «пал смертью храбрых в борьбе с нацизмом». Погиб 24 декабря под городом Кременная.
Траурную церемонию посетил депутат Курултая Раиль Фахретдинов, являющийся владельцем завода пластмассовых изделий «Альтернатива».
Раиль Фахретдинов является членом фракции «Единая Россия». С 2015 года владельцем ООО «Завод полимерных изделий „Альтернатива“. В 2022 году прибыль предприятия составила 106 млн рубль, выручка — 4,8 млрд рублей. Крупнейший заказчик компании — ГУП „Башавтотранс“ РБ (19 контрактов на 20 млн рублей) и „Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Башкирии“ (14 контрактов на 5 млн рублей).
Сергею Бондаренко исполнилось 47 лет. В гражданской жизни владел собственной пасекой. По данным администрации Туймазинского района, последние годы занимался строительством дорог и аэродромов, работая вахтовым методом в Москве и Санкт-Петербурге. У Сергея остались 6 сыновей и 2 дочери.
Вчера мы рассказывали о том, что в Башкирии похоронили уроженца Нефтекамска, а сегодня — выходцев Калтасинского и Иглинского районов.