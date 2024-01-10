«Чётко выполнял боевые задачи». В Башкирии похоронили ещё одного участника СВО

В мае 2023 года мужчина заключил контракт с Вооружёнными силами России. В боевых действиях Сергей Бондаренко участвовал в качестве разведчика-радиотелефониста в звании старшего сержанта. По словам главы администрации, он «пал смертью храбрых в борьбе с нацизмом». Погиб 24 декабря под городом Кременная.