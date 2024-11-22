Лучшие друзья из Башкирии погибли на СВО

Известно, что Ахметов службу проходил в качестве наводчика в мотострелковом взводе. Сироткин — как гранатомётчик. Судя по всему, погибшие были зачислены в одно подразделение. Когда и в каком регионе погибли бойцы — не уточняется. Некролог гласит также, что оба погибших в мирной жизни были лучшими друзьями.