Лучшие друзья из Башкирии погибли на СВО

Posted 22 ноября, 17:11
Published 22 ноября, 17:11
Modified 22 ноября, 18:00
Updated 22 ноября, 18:00
В некрологе погибшим — Антону Сироткину и Илье Ахметова — говорится, что оба они получили повестки с началом частичной мобилизации в сентябре 2022 года.
Известно, что Ахметов службу проходил в качестве наводчика в мотострелковом взводе. Сироткин — как гранатомётчик. Судя по всему, погибшие были зачислены в одно подразделение. Когда и в каком регионе погибли бойцы — не уточняется. Некролог гласит также, что оба погибших в мирной жизни были лучшими друзьями.
Ранее Mkset сообщал о том, что на СВО погиб 40-летний уроженец Башкирии, освобождённый по брони от мобилизации, но подписавший контракт с Минобороны РФ.