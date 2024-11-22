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Posted 22 ноября, 17:11

Published 22 ноября, 17:11

Modified 22 ноября, 18:00

Updated 22 ноября, 18:00

На СВО погибли двое уроженцев Башкирии

Лучшие друзья из Башкирии погибли на СВО

22 ноября 2024, 17:11
Фото: ПАНОРАМА | Благовещенск РБ / Vk.

На СВО погибли двое уроженцев Башкирии

Сюжет
Мобилизация
В башкортостанском Благовещенске попрощались с двумя уроженцами города, получившими смертельные ранения в зоне боевых действий — пишет местное издание в пятницу, 22 ноября.

В некрологе погибшим — Антону Сироткину и Илье Ахметова — говорится, что оба они получили повестки с началом частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

Известно, что Ахметов службу проходил в качестве наводчика в мотострелковом взводе. Сироткин — как гранатомётчик. Судя по всему, погибшие были зачислены в одно подразделение. Когда и в каком регионе погибли бойцы — не уточняется. Некролог гласит также, что оба погибших в мирной жизни были лучшими друзьями.

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Ранее Mkset сообщал о том, что на СВО погиб 40-летний уроженец Башкирии, освобождённый по брони от мобилизации, но подписавший контракт с Минобороны РФ.

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