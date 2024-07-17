Семья из Башкирии выиграла ₽5 млн

Для участия в конкурсе «Это у нас семейное» семьям нужно было создать профиль на президентской платформе «Россия — страна возможностей». Это и сделала семья Гайнутдиновых-Файзуллиных из села Жуково. В своей видеовизитке жители Башкирии поразили всех музыкальными талантами. Семья представила регион в Москве, в финале творческого первенства. Она была одной из 72 семей-представительниц ПФО. Семья из Башкирии получила первое место на конкурсе.