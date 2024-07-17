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Семья из Башкирии выиграла ₽5 млн

Семья из Башкирии выиграла ₽5 млн

17 июля 2024, 07:02
Фото: Организаторы Всероссийского конкурса «Это у нас семейное»
Всю сумму победители потратят на новое жилье, сообщает Министерство труда РБ.

В Москве в День семьи, любви и верности подвели итоги Всероссийского конкурса «Это у нас семейное». В семейном творческом фестивале определили 32 победителей. Положением конкурса изначально планировалось определить 30 семей-обладательниц ₽5 млн. Но Наблюдательный совет конкурса «Это у нас семейное» решил увеличить число сертификатов-поощрений почти на 10%.

Для участия в конкурсе «Это у нас семейное» семьям нужно было создать профиль на президентской платформе «Россия — страна возможностей». Это и сделала семья Гайнутдиновых-Файзуллиных из села Жуково. В своей видеовизитке жители Башкирии поразили всех музыкальными талантами. Семья представила регион в Москве, в финале творческого первенства. Она была одной из 72 семей-представительниц ПФО. Семья из Башкирии получила первое место на конкурсе.

-По результатам конкурса они набрали наибольшее количество баллов и выиграли денежный приз на улучшение жилищных условий, — сообщает Минтруд Башкирии.

Согласно условиям конкурса, сертификат номиналом ₽5 млн можно использовать только для покупки жилья. Еще 300 семей, дошедших до финала, получили туристические путевки. Всего в конкурсе приняли участие 102 000 семей из России. Творческий семейный конкурс-фестиваль был запущен осенью 2023 года.

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