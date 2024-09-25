mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Лоси

Выбрать дату
Сентябрь
Видео. Рогатый парад прошел в Башкирии
24 сентября, 15:59
Август
Лоси и медведь мило позируют в Башкирии
Фотоловушка, установленная в природном парке, запечатлела удивительные моменты из жизни лесных обитателей, сообщает Министерство природопользования и экологии РБ.
9 августа, 11:39
Июль
Лесная селфи-точка появилась в башкирском лесу
Дикие животные один за другим позировали на камеру фотоловушки, сообщает пресс-служба Министерства природопользования и экологии Башкортостана.
18 июля, 20:19
Отстрел символа Уфы хотят легализовать депутаты Башкирии
Вместе с включением в список охотничьих ресурсов куницы региональные парламентарии обсудят цифровизацию охоты, сообщает пресс-служба Курултая Республики Башкортостан.
15 июля, 10:00
Июнь
Под Уфой осиротевшие лоси вышли к людям
Кадрами встречи с лосями поделился житель Башкирии в одном из телеграм-каналов. Со слов автора записи, действие происходит у Теплоэлектростанции в Уфимском Забелье, вблизи Миловки и Дмитриевки.
14 июня, 06:32
Водители сбили 37 животных в Башкирии
10 июня, 10:13
Май
Лось носится по центру Стерлитамака
Многочисленные кадры с бегающим по городу зверем публикуют местные жители: крупное животное мечется по жилым кварталам, распугивая прохожих и коммунальщиков.
28 мая, 05:57

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика