Под Уфой осиротевшие лоси вышли к людям

Кадрами встречи с лосями поделился житель Башкирии в одном из телеграм-каналов. Со слов автора записи, действие происходит у Теплоэлектростанции в Уфимском Забелье, вблизи Миловки и Дмитриевки.