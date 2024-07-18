Лесная селфи-точка появилась в башкирском лесу

Posted Сегодня, 20:19
Published Сегодня, 20:19
Modified Сегодня, 20:21
Updated Сегодня, 20:21
Удивительную закономерность заметили сотрудники охотничьего хозяйства в Башкирии. Одна из фотоловушек в охотохозяйстве в Кармаскалинском районе стала невиданно популярной у обитающих на его территории диких животных. Один за другим перед камерой появились лоси, кабаны, зайцы и белки. Причем, один из лосей будто явно догадывался о съемке скрытой камерой и принялся позировать перед объективом. Что ж, признаем, харизматичному лосю это удалось.
Напомним, ранее на видеозапись аналогичной фотоловушки попали игры «потомства» главы Башкирии Радия Хабирова. Привезенная под его патронажем из Беларуси пара зубров дала приплод и теперь всей семьей резвится среди красот Башкирии.