Лесная селфи-точка появилась в башкирском лесу

Удивительную закономерность заметили сотрудники охотничьего хозяйства в Башкирии. Одна из фотоловушек в охотохозяйстве в Кармаскалинском районе стала невиданно популярной у обитающих на его территории диких животных. Один за другим перед камерой появились лоси, кабаны, зайцы и белки. Причем, один из лосей будто явно догадывался о съемке скрытой камерой и принялся позировать перед объективом. Что ж, признаем, харизматичному лосю это удалось.