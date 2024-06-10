Водители сбили 37 животных в Башкирии

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
С начала 2024 года на дорогах в Республике Башкортостан погибли 37 диких зверей. Под колёса машин попали 21 косуля, 15 лосей и один кабан. С начала месяца жертвами ДТП стали четыре косули и два лося, сообщает региональное Министерство экологии.
Чиновники сферы природопользования и экологии напоминают об ответственности за сбитого зверя. Если авария произошла в зоне действия знака, то придется заплатить не только за ремонт транспортного средства, но и возместить ущерб природе. Ведомство приводит расценки:
— кабан — ₽30 000
— косуля — ₽40 000
— медведь — ₽60 000
— лось — ₽80 000.
Кроме того, водителю нельзя оставлять место ДТП. За это нарушение грозит административный арест на срок до 15 суток или лишение водительских прав на 18 месяцев.
Напомним, на прошлой неделе в Башкирии пытались спасти лося, сбитого на трассе. Животное получило серьезные травмы и погибло в центре реабилитации.