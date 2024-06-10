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Водители сбили 37 животных в Башкирии

Водители сбили 37 животных в Башкирии

10 июня 2024, 10:13
Фото: 1MI
Автомобилисту, под колёса которого попал дикий зверь, нельзя покидать место ДТП и придётся заплатить штраф за урон природе, сообщает региональное Министерство экологии.

С начала 2024 года на дорогах в Республике Башкортостан погибли 37 диких зверей. Под колёса машин попали 21 косуля, 15 лосей и один кабан. С начала месяца жертвами ДТП стали четыре косули и два лося, сообщает региональное Министерство экологии.

Чиновники сферы природопользования и экологии напоминают об ответственности за сбитого зверя. Если авария произошла в зоне действия знака, то придется заплатить не только за ремонт транспортного средства, но и возместить ущерб природе. Ведомство приводит расценки:

— кабан — ₽30 000

— косуля — ₽40 000

— медведь — ₽60 000

— лось — ₽80 000.

 

Кроме того, водителю нельзя оставлять место ДТП. За это нарушение грозит административный арест на срок до 15 суток или лишение водительских прав на 18 месяцев.

Напомним, на прошлой неделе в Башкирии пытались спасти лося, сбитого на трассе. Животное получило серьезные травмы и погибло в центре реабилитации.

Лося с оторванной лапой нашли на трассе в Башкирии
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#Юлия Литвиненко#Уфа#Башкортостан#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Медведь#Звери#Лоси#Косули
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