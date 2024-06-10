Водители сбили 37 животных в Башкирии

С начала 2024 года на дорогах в Республике Башкортостан погибли 37 диких зверей. Под колёса машин попали 21 косуля, 15 лосей и один кабан. С начала месяца жертвами ДТП стали четыре косули и два лося, сообщает региональное Министерство экологии.