Лось носится по центру Стерлитамака

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Рогатый зверь, как видно на записях, ведет себя довольно неспокойно. Судя по всему, животное само крайне пугано соседством с людьми.
В соцсетях люди высказывают свое беспокойство о судьбе нового «горожанина».
— Помогли бы лучше животному выбраться на природу… — пишет житель Башкирии.
— Животное от безысходности бегает по городу, а им смешно!
Как отмечают ученые, весной лосята часто могут забрести в город, когда их отгоняют матери. К концу весны у самок рождается новое потомство, повзрослевших детенышей же выдавливают с привычного места обитания. В поисках новой территории животные и попадают в города.
При встрече с лосем эксперты рекомендуют не обращать на них внимание и сообщить обо всем оперативные службы.
Ранее встреча с диким животным едва не закончилась травмой для жительницы Салавата. Женщина гуляла с собакой, когда вдруг увидела взрослого лося. Животное ударило горожанку копытом и сбило с ног.