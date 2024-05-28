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Published Сегодня, 05:57

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Лось носится по центру Стерлитамака

Лось носится по центру Стерлитамака

28 мая 2024, 05:57
Фото: соцсети
Многочисленные кадры с бегающим по городу зверем публикуют местные жители: крупное животное мечется по жилым кварталам, распугивая прохожих и коммунальщиков.

Рогатый зверь, как видно на записях, ведет себя довольно неспокойно. Судя по всему, животное само крайне пугано соседством с людьми.

Видео: соцсети

В соцсетях люди высказывают свое беспокойство о судьбе нового «горожанина».

— Помогли бы лучше животному выбраться на природу… — пишет житель Башкирии.
— Животное от безысходности бегает по городу, а им смешно!

Как отмечают ученые, весной лосята часто могут забрести в город, когда их отгоняют матери. К концу весны у самок рождается новое потомство, повзрослевших детенышей же выдавливают с привычного места обитания. В поисках новой территории животные и попадают в города.

При встрече с лосем эксперты рекомендуют не обращать на них внимание и сообщить обо всем оперативные службы.

Ранее встреча с диким животным едва не закончилась травмой для жительницы Салавата. Женщина гуляла с собакой, когда вдруг увидела взрослого лося. Животное ударило горожанку копытом и сбило с ног.

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