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Кугарчинский район

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2024
Жемчужины Башкирии получили охрану
23 ноября, 09:25
В Башкирию разрешили завозить зубров
29 августа, 13:53
Какие дороги отремонтируют в Башкирии в 2024 году
15 июля, 12:29
В Башкирии пятеро детей остались без дома из-за молнии
Дом с пятью квартирами сгорел в Кугарчинском районе Башкортостана, сообщили в МЧС региона.
20 июня, 06:44
Девять дорог в Башкирии остаются под водой
Пик паводка в республике Башкортостан прошел, число жалоб на подтопления почти прекратило расти, сообщает региональный комитет по ЧС.
29 апреля, 04:46
Из-за затопления в Башкирии пришлось закрыть трассу
В Башкортостане решили с 21 часа 5 апреля закрыть трассу Старосубхангулово — Мраково. Ее ограничили на пять дней, заявили в МЧС по региону.
5 апреля, 16:29
В 25 лет погиб участник СВО из Башкирии
Мужчина удостоен медали, а также ордена (посмертно).
18 февраля, 13:03
2023
В Башкирии чиновников ткнули носом на свалки
В дело вмешалась прокуратура.
26 октября 2023, 16:18

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