Из-за затопления в Башкирии пришлось закрыть трассу

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Соответствующее решение приняли распорядительным актом управления дорожного хозяйства. Всем машинам запретили проезд по дороге общего пользования межмуниципального значения. Ограничение вводится с 64 км по 98 км в Кугарчинском районе.
Решение приняли из-за неблагоприятных природно-климатических условий. Вернуть дорогу могут в 18:00 среды.
Напомним, что в Уфе закрыли объездную дорогу вдоль Шугуровки. Он проходит под железнодорожным мостом от улицы Ушакова до Хетагурова.