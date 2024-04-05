mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:29

Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

Из-за затопления в Башкирии пришлось закрыть трассу

Из-за затопления в Башкирии пришлось закрыть трассу

5 апреля 2024, 16:29
Фото: МЧС России
В Башкортостане решили с 21 часа 5 апреля закрыть трассу Старосубхангулово — Мраково. Ее ограничили на пять дней, заявили в МЧС по региону.

Соответствующее решение приняли распорядительным актом управления дорожного хозяйства. Всем машинам запретили проезд по дороге общего пользования межмуниципального значения. Ограничение вводится с 64 км по 98 км в Кугарчинском районе.

Решение приняли из-за неблагоприятных природно-климатических условий. Вернуть дорогу могут в 18:00 среды.

Напомним, что в Уфе закрыли объездную дорогу вдоль Шугуровки. Он проходит под железнодорожным мостом от улицы Ушакова до Хетагурова.

МЧС Башкирии раскрыло данные по затопленным территориям
Узнать подробнее
Читайте также:
Из-за половодья уфимцы две недели будут жить без дорогиВ Башкирии топит дороги и мостыПремьер-министр Башкирии попросил жителей готовиться к тяжёлым временам
#Общество#Ограничение движения#Башкортостан#Половодье#Кугарчинский район#Марина Шорина#Трасса
Подпишитесь
В Оренбургской области из-за прорыва дамбы город Орск затопило водой
Сегодня, 18:15
МЧС проводит эвакуацию из зоны затопления в Оренбургской области
Сегодня, 18:31
Садоводов в Уфе топит из-за «Восточного выезда»
Сегодня, 15:38
Бывший компьютерный мастер снимал в порнографию дома в Уфе
Сегодня, 13:40
Главное за неделю. Атака беспилотников, паводок и поиски подростков в Уфе
Сегодня, 13:08
"