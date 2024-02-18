В 25 лет погиб участник СВО из Башкирии

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В Кугарчинском районе похоронили Олега Павловича, который погиб на СВО. В апреле ему должно было исполниться 26 лет.
Олег Павлович родился 24 апреля 1998 года. С 1 по 11 класс учился в школе №1 села Мраково, административного центра Кугарчинского района.
Согласно посту школьной группы в соцсетях, ранее он занимался боксом. В октябре 2023 года, находясь в зоне СВО, он был удостоен медали «За воинскую доблесть» II степени. Погиб Олег 7 февраля. Посмертно удостоен ордена Мужества.
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