mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Уроженец Башкирии погиб на СВО, не дожив двух месяцев до 26 лет

В 25 лет погиб участник СВО из Башкирии

18 февраля 2024, 13:03

Уроженец Башкирии погиб на СВО, не дожив двух месяцев до 26 лет

Мужчина удостоен медали, а также ордена (посмертно).

В Кугарчинском районе похоронили Олега Павловича, который погиб на СВО. В апреле ему должно было исполниться 26 лет.

Олег Павлович родился 24 апреля 1998 года. С 1 по 11 класс учился в школе №1 села Мраково, административного центра Кугарчинского района.

Согласно посту школьной группы в соцсетях, ранее он занимался боксом. В октябре 2023 года, находясь в зоне СВО, он был удостоен медали «За воинскую доблесть» II степени. Погиб Олег 7 февраля. Посмертно удостоен ордена Мужества.

В Хайбуллинском районе проводили в последний путь отца двоих детей.

«Парень с обострённым чувством справедливости»: житель Башкирии погиб на СВО
Узнать подробнее

Несколько дней назад в Самарской области простились с другим уроженцем Кугарчинского района.

#Общество#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Кугарчинский район
Подпишитесь
Массовое ДТП спровоцировало пробки на проспекте в Уфе
16 февраля, 16:13
В Башкирии Анвар Нургалиев высказался о ДТП, в котором погибла его племянница
Вчера, 07:02
БГМУ обзаведется общежитием за 295 млн рублей
16 февраля, 14:32
В Уфе судью, обязавшего выплатить 31 млн Фатхулле Исхакову, лишили полномочий
15 февраля, 11:05
Уфимцы узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова
16 февраля, 06:23
ЖК «Зорге. Премьер»: здоровье и комфорт в любое время года
15 февраля, 10:47