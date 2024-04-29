Девять дорог в Башкирии остаются под водой

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:51
В Башкирии из-за паводка остаются подтопленными девять участков автодорог, один низководный мост и 459 садовых участков. На контроле остаются восемь ситуаций в четырех муниципальных районах: Баймакский, Бижбулякский, Чишминский и Уфе. Новых сообщений о подтоплениях через систему 112 за прошедшие сутки не поступало. Их число с начала паводка составляет 952 обращения.
Максимальный подъем уровня воды за сутки отмечаются: на реке Белая в городе Салават, возле деревни Верхнебиккузино Кугарчинского района, возле села Ломовка Белорецкого района, в городе Мелеуз.
Динамика уровня воды на реках рядом с Уфой: на реке Белая возле Монумента Дружбы уровень воды за сутки снизился на 62 см, текущий уровень 387 см, неблагоприятный уровень 730 см. На реке Уфа в районе Шакши, уровень воды за сутки снизился на 42 см, текущий уровень 374 см, выход реки на пойму 830 см.