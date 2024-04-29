Девять дорог в Башкирии остаются под водой

В Башкирии из-за паводка остаются подтопленными девять участков автодорог, один низководный мост и 459 садовых участков. На контроле остаются восемь ситуаций в четырех муниципальных районах: Баймакский, Бижбулякский, Чишминский и Уфе. Новых сообщений о подтоплениях через систему 112 за прошедшие сутки не поступало. Их число с начала паводка составляет 952 обращения.