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Posted Вчера, 16:18

Published Вчера, 16:18

Modified Вчера, 16:21

Updated Вчера, 16:21

Чиновников из Башкирии через суд заставили ликвидировать незаконные свалки

В Башкирии чиновников ткнули носом на свалки

26 октября 2023, 16:18
Фото: 1MI

Чиновников из Башкирии через суд заставили ликвидировать незаконные свалки

В дело вмешалась прокуратура.

В Кугарчинском районе прокуратура подала иск на бездействие министерства земельного имущества республики и администрацию района. Те допустили захламление свыше шести гектаров земли.

Сотрудники надзорного ведомства узнали, что вокруг четырнадцати сёл и деревень района собралось девятнадцать свалок, ни одна из которых не была законной. Общая площадь захламления — больше шести гектаров. Чиновники из муниципалитета и минземимущества предпочли не трогать мусорки, пока проверка не добралась до них.

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Прокуратура решила добиваться своего через суд. Там её требования полностью удовлетворили, поэтому госслужащим не оставалось ничего делать, кроме как приступить к ликвидации памятников человеческой беспечности. Сейчас справились с большей частью свалок.

В то же время на противоположном конце республики, в Мишкинском районе жители дошли до края — они написали петицию Владимиру Путину с требованием закрыть полигон.

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#Общество#Экология#Уфа#Прокуратура#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Кугарчинский район
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