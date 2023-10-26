В Башкирии чиновников ткнули носом на свалки

Сотрудники надзорного ведомства узнали, что вокруг четырнадцати сёл и деревень района собралось девятнадцать свалок, ни одна из которых не была законной. Общая площадь захламления — больше шести гектаров. Чиновники из муниципалитета и минземимущества предпочли не трогать мусорки, пока проверка не добралась до них.