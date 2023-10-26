В Башкирии чиновников ткнули носом на свалки

Posted Вчера, 16:18
Published Вчера, 16:18
Modified Вчера, 16:21
Updated Вчера, 16:21
В Кугарчинском районе прокуратура подала иск на бездействие министерства земельного имущества республики и администрацию района. Те допустили захламление свыше шести гектаров земли.
Сотрудники надзорного ведомства узнали, что вокруг четырнадцати сёл и деревень района собралось девятнадцать свалок, ни одна из которых не была законной. Общая площадь захламления — больше шести гектаров. Чиновники из муниципалитета и минземимущества предпочли не трогать мусорки, пока проверка не добралась до них.
Прокуратура решила добиваться своего через суд. Там её требования полностью удовлетворили, поэтому госслужащим не оставалось ничего делать, кроме как приступить к ликвидации памятников человеческой беспечности. Сейчас справились с большей частью свалок.
В то же время на противоположном конце республики, в Мишкинском районе жители дошли до края — они написали петицию Владимиру Путину с требованием закрыть полигон.