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Краснокамский район

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Октябрь
Рынок горит в Башкирии
2 октября, 17:13
Трое детей из Башкирии остались без крыши над головой
30 сентября, 20:21
Сентябрь
Бани и сауны массово загорелись в Башкирии
29 сентября, 09:35
Август
Пожар в Уфе унёс жизнь 77-летнего дедушки
26 августа, 16:56
Июль
Прохожие вытащили труп из реки в Башкирии
Утонувший решил окунуться в воду в неположенном для этого месте, сообщает МЧС РБ.
9 июля, 19:01
Июнь
Смертельная драка в бане произошла в Башкирии
В Башкирии мужчина спустя два дня после 8 марта до смерти забил свою возлюбленную, сообщили в Краснокамском межрайонном суде республики.
19 июня, 05:52
Мужчина выловил 8000 раков и стал преступником
Силовики задержали крупного браконьера в Башкирии, ущерб природному фонду от нечестного рыбака оценили почти в ₽1 млн, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
18 июня, 08:11

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