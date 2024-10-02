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Posted 2 октября, 17:13

Published 2 октября, 17:13

Modified 2 октября, 18:25

Updated 2 октября, 18:25

Рынок горит в Башкирии

Рынок горит в Башкирии

2 октября 2024, 17:13
Фото: соцсети
В Стерлитамаке вечером среды, 2 октября, загорелся крупный склад — об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Свидетели инцидента публикуют также кадры с места происшествия. Утверждается, что огонь объял здание, относящееся к Колхозному Рынку на улице Мира. На записях видно скопление пожарной технике и спасателей. Пострадал ли кто-то при пожаре — пока неясно, причина случившегося также остаётся невыясненной.

МЧС по Республике Башкортостан на момент публикации инцидент не комментировала.

Видео: соцсети.
База отдыха вспыхнула в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии произошёл пожар на одной из баз отдыха — пламя объяло и уничтожило целый дом. Ещё одно происшествие случилось в Краснокамском районе Республики, где пожар уничтожил комплекс саун.

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