Рынок горит в Башкирии

Свидетели инцидента публикуют также кадры с места происшествия. Утверждается, что огонь объял здание, относящееся к Колхозному Рынку на улице Мира. На записях видно скопление пожарной технике и спасателей. Пострадал ли кто-то при пожаре — пока неясно, причина случившегося также остаётся невыясненной.