Рынок горит в Башкирии

Posted 2 октября, 17:13
Published 2 октября, 17:13
Modified 2 октября, 18:25
Updated 2 октября, 18:25
Свидетели инцидента публикуют также кадры с места происшествия. Утверждается, что огонь объял здание, относящееся к Колхозному Рынку на улице Мира. На записях видно скопление пожарной технике и спасателей. Пострадал ли кто-то при пожаре — пока неясно, причина случившегося также остаётся невыясненной.
МЧС по Республике Башкортостан на момент публикации инцидент не комментировала.
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