Прохожие вытащили труп из реки в Башкирии

Страшную находку совершили случайные прохожие во вторник, 9 июля. Проходя мимо берега реки Кама у деревни Саузбаш в Краснокамском районе Башкирии, люди нашли в воде труп неизвестного мужчины. О находке сообщили в соответствующие оперативные ведомства. По данным МЧС Башкирии прохожие нашли тело 48-летнего мужчины. Известно, что он утонул во время купания в неположенном месте.