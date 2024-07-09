Прохожие вытащили труп из реки в Башкирии

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
Страшную находку совершили случайные прохожие во вторник, 9 июля. Проходя мимо берега реки Кама у деревни Саузбаш в Краснокамском районе Башкирии, люди нашли в воде труп неизвестного мужчины. О находке сообщили в соответствующие оперативные ведомства. По данным МЧС Башкирии прохожие нашли тело 48-летнего мужчины. Известно, что он утонул во время купания в неположенном месте.
— Проводятся оперативно-следственные мероприятия, — сообщает МЧС Республики Башкортостан.
Напомним, ранее спасатели подвели промежуточные печальные итоги первой трети купального сезона. Только за июнь 2024 года в Башкирии утонули свыше 30 человек, в том числе — дети. Главными причинами трагедий спасатели считают: купание в необорудованном для отдыха на воде месте, плавание в состоянии алкогольного опьянения и отсутствие контроля со стороны родителей.