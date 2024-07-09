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Прохожие вытащили труп из реки в Башкирии

Прохожие вытащили труп из реки в Башкирии

9 июля 2024, 19:01
Утонувший решил окунуться в воду в неположенном для этого месте, сообщает МЧС РБ.

Страшную находку совершили случайные прохожие во вторник, 9 июля. Проходя мимо берега реки Кама у деревни Саузбаш в Краснокамском районе Башкирии, люди нашли в воде труп неизвестного мужчины. О находке сообщили в соответствующие оперативные ведомства. По данным МЧС Башкирии прохожие нашли тело 48-летнего мужчины. Известно, что он утонул во время купания в неположенном месте.

— Проводятся оперативно-следственные мероприятия, — сообщает МЧС Республики Башкортостан.

Напомним, ранее спасатели подвели промежуточные печальные итоги первой трети купального сезона. Только за июнь 2024 года в Башкирии утонули свыше 30 человек, в том числе — дети. Главными причинами трагедий спасатели считают: купание в необорудованном для отдыха на воде месте, плавание в состоянии алкогольного опьянения и отсутствие контроля со стороны родителей.

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