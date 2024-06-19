Смертельная драка в бане произошла в Башкирии

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
В злополучный вечер сожители принимали баню. В ходе посиделок между ними разразился спор. Перепалка очень быстро переросла в рукоприкладство — успевший изрядно напиться мужчина начал жестоко избивать женщину по голове, груди и животу.
Осознав, что натворил, убийца вызвал на место скорую. Признаков жизни к моменту приезда медиков жертва уже не подавала — врачам оставалось лишь констатировать её смерть. Свою вину мужчина признал полностью. Сейчас житель региона в ожидании суда находится под домашним арестом.