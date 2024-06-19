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Published Сегодня, 05:52

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Смертельная драка в бане произошла в Башкирии

Смертельная драка в бане произошла в Башкирии

19 июня 2024, 05:52
Фото: pxhere.com
В Башкирии мужчина спустя два дня после 8 марта до смерти забил свою возлюбленную, сообщили в Краснокамском межрайонном суде республики.

В злополучный вечер сожители принимали баню. В ходе посиделок между ними разразился спор. Перепалка очень быстро переросла в рукоприкладство — успевший изрядно напиться мужчина начал жестоко избивать женщину по голове, груди и животу.

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Осознав, что натворил, убийца вызвал на место скорую. Признаков жизни к моменту приезда медиков жертва уже не подавала — врачам оставалось лишь констатировать её смерть. Свою вину мужчина признал полностью. Сейчас житель региона в ожидании суда находится под домашним арестом.

#Происшествия#Уголовное дело#Конфликт#Убийство#Суд#Башкортостан#Полиция#Преступность#Новости Башкирии#Драка#8 марта#Гибель#Краснокамский район
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