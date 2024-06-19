Смертельная драка в бане произошла в Башкирии

Осознав, что натворил, убийца вызвал на место скорую. Признаков жизни к моменту приезда медиков жертва уже не подавала — врачам оставалось лишь констатировать её смерть. Свою вину мужчина признал полностью. Сейчас житель региона в ожидании суда находится под домашним арестом.