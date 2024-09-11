Капсула времени

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Радий Хабиров оказался весомее всех
11 сентября, 02:47
Август
Уфа отправила послание в будущее
31 августа, 09:48
День города в Уфе — перекрытие дорог
28 августа, 18:21
Июль
Назад в 90-е: проверьте, насколько хорошо вы помните эпоху перемен!
23 июля, 10:17
Уфимцы хотят отправить в будущее кумыс
1 июля, 08:33
Июнь
В Уфе заложат капсулу времени
Новую капсулу времени в Уфе собираются заложить 31 августа — в день 450-летнего юбилея города, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в ходе правительственного совещания.
18 июня, 10:56
В мэрии Уфы раскрыли судьбу праздничного фейерверка на День города
6 июня, 12:42
День города в Уфе: программа праздника
5 июня, 13:21

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