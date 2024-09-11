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Радий Хабиров оказался весомее всех

Радий Хабиров оказался весомее всех

11 сентября 2024, 02:47
Фото: 1MI
«Медиалогия» раскрыла индексы глав регионов Поволжья за август, указано в сообщении организации от вторника, 10 сентября.

Глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров прочно обосновался на первой строчке медиарейтинга губернаторов Приволжского ФО, указано в сообщении «Медиалогии». Первое лицо Башкирии не утратил своего лидерства, набранного в прошлые месяцы, и в августе 2024 года. Медиарейтинг, который рассчитывается на основе популярности руководителя региона в информационном пространстве, у Радия Хабирова к концу лета составил 123 496 пунктов. Он почти на 25% обгоняет по этому показателю своего коллегу из Татарстана Рустама Минниханова.

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Удержаться на вершине статусного списка Хабирову помогла активность в информационном пространстве.

— На торжественном событии, посвященном 450-летию Уфы, которое проходило на «Уфа-Арене», жителей столицы Башкортостана поздравил руководитель региона Радий Хабиров. В честь юбилея на набережной реки Белая была заложена новая «Капсула времени», в церемонии также участвовал Хабиров. В Доме Республики прошло расширенное совещание, на котором встретились глава Башкортостана и премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Кроме того, СМИ сообщали, что в Баймакском районе, в рамках Международного фестиваля лошадей башкирской породы «Башҡорт аты», глава региона провёл встречу с фермерами и коневодами аграрных районов республики. В Уфе полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вместе с Радий Хабировым посетили Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, — перечисляют заслуги Хабирова в медиаполе авторы рейтинга.

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