Радий Хабиров оказался весомее всех

Удержаться на вершине статусного списка Хабирову помогла активность в информационном пространстве.



— На торжественном событии, посвященном 450-летию Уфы, которое проходило на «Уфа-Арене», жителей столицы Башкортостана поздравил руководитель региона Радий Хабиров. В честь юбилея на набережной реки Белая была заложена новая «Капсула времени», в церемонии также участвовал Хабиров. В Доме Республики прошло расширенное совещание, на котором встретились глава Башкортостана и премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Кроме того, СМИ сообщали, что в Баймакском районе, в рамках Международного фестиваля лошадей башкирской породы «Башҡорт аты», глава региона провёл встречу с фермерами и коневодами аграрных районов республики. В Уфе полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вместе с Радий Хабировым посетили Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, — перечисляют заслуги Хабирова в медиаполе авторы рейтинга.