Радий Хабиров оказался весомее всех

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Глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров прочно обосновался на первой строчке медиарейтинга губернаторов Приволжского ФО, указано в сообщении «Медиалогии». Первое лицо Башкирии не утратил своего лидерства, набранного в прошлые месяцы, и в августе 2024 года. Медиарейтинг, который рассчитывается на основе популярности руководителя региона в информационном пространстве, у Радия Хабирова к концу лета составил 123 496 пунктов. Он почти на 25% обгоняет по этому показателю своего коллегу из Татарстана Рустама Минниханова.
Удержаться на вершине статусного списка Хабирову помогла активность в информационном пространстве.
— На торжественном событии, посвященном 450-летию Уфы, которое проходило на «Уфа-Арене», жителей столицы Башкортостана поздравил руководитель региона Радий Хабиров. В честь юбилея на набережной реки Белая была заложена новая «Капсула времени», в церемонии также участвовал Хабиров. В Доме Республики прошло расширенное совещание, на котором встретились глава Башкортостана и премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Кроме того, СМИ сообщали, что в Баймакском районе, в рамках Международного фестиваля лошадей башкирской породы «Башҡорт аты», глава региона провёл встречу с фермерами и коневодами аграрных районов республики. В Уфе полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров вместе с Радий Хабировым посетили Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, — перечисляют заслуги Хабирова в медиаполе авторы рейтинга.