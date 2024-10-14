Исследования

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Жители Башкирии беднеют на фоне роста уровня жизни в Татарстане
14 октября, 09:07
Сентябрь
Уфимцам хотят лечить нервы пауками
5 сентября, 18:28
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Роскачество выбрало ТОП самых лучших стиральных порошков
15 августа, 10:40
Топ детских порошков: пятна от травы и грязь мгновенно исчезают с вещей
13 августа, 09:09
Редкие грибы заметили в Башкирии
13 августа, 04:47
Нефть Башкирии спасёт жизни людей
5 августа, 07:16
Клещи атакуют Башкирию
С середины августа в Башкирии ожидается вторая волна активности клещей, сообщает Роспотребнадзор РБ.
3 августа, 04:39

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