Клещи атакуют Башкирию

Чтобы избежать встречи с клещом во время прогулок на природе, следуйте простым рекомендациям от специалистов: одевайтесь правильно, используйте репелленты, прооверяйте себя и своих близких после прогулок на свежем воздухе, избегайте зарослей и высокой травы.