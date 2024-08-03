Клещи атакуют Башкирию

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
С приближением середины августа жители Башкирии должны быть особенно внимательны: согласно многолетним наблюдениям специалистов, именно в это время фиксируется вторая волна активности клещей. Эти маленькие, но опасные паразиты могут стать причиной серьезных заболеваний, поэтому важно помнить о мерах предосторожности.
Хотя количество обращений за медицинской помощью из-за присасывания клещей может увеличиться, эксперты уверяют, что цифры не достигнут весеннего уровня (когда они наиболее активны).
Чтобы избежать встречи с клещом во время прогулок на природе, следуйте простым рекомендациям от специалистов: одевайтесь правильно, используйте репелленты, прооверяйте себя и своих близких после прогулок на свежем воздухе, избегайте зарослей и высокой травы.
— Если же встреча с клещом все-таки произошла, не паникуйте. Важно как можно скорее удалить его и сдать на исследования. Это поможет определить, был ли он переносчиком инфекций и какие меры следует предпринять дальше, — добавляют в ведомстве.
Напомним, что с начала сезона 6 747 жителей Башкирии обратились к медикам из-за укусов клещей, причем треть пострадавших — это дети.