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Гуманитарный конвой

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Сентябрь
Уфа отправила в Курск 51 тонну гумпомощи
18 сентября, 10:28
Курск благодарит Уфу
16 сентября, 13:28
Август
Чиновник из Башкирии уехал на СВО
23 августа, 15:43
Глава села в Башкирии отдал на СВО свой байк
16 августа, 07:20
Стали известны детали охоты дрона-камикадзе за депутатами Башкирии
15 августа, 19:28
Мэрия Уфы предупреждает об ограничениях на парковку в городе
13 августа, 15:44
Июль
Мэр Уфы отправился на СВО
Ратмир Мавлиев поделился впечатлениями от встреч с военнослужащими в зоне боевых действий, сообщает мэр Уфы в своих соцсетях.
25 июля, 07:57

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