Мэр Уфы отправился на СВО

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
— Каждая встреча с нашими ребятами в зоне специальной военной операции (СВО) для меня особенная, — отметил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Он подчеркнул, что поддержка военнослужащих остается в приоритете, и уже началась подготовка очередного гуманитарного конвоя по их запросам.
— Лично передали все самое необходимое, вручили заслуженные награды, — добавил он, подчеркивая важность связи с бойцами.
Эти слова мэра звучат особенно актуально на фоне недавнего подписания соглашения о сотрудничестве между Уфой и Луганском.
— Мы будем вместе работать в области развития городской среды, озеленения и благоустройства, промышленности и предпринимательства, культуры и спорта, — отметил Мавлиев.
На фоне всех этих событий мэр пригласил делегацию Луганска на празднование юбилея Уфы.