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Мэр Уфы отправился на СВО

Мэр Уфы отправился на СВО

25 июля 2024, 07:57
Фото: tg: Ратмир Мавлиев
Ратмир Мавлиев поделился впечатлениями от встреч с военнослужащими в зоне боевых действий, сообщает мэр Уфы в своих соцсетях.
— Каждая встреча с нашими ребятами в зоне специальной военной операции (СВО) для меня особенная, — отметил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Он подчеркнул, что поддержка военнослужащих остается в приоритете, и уже началась подготовка очередного гуманитарного конвоя по их запросам.

— Лично передали все самое необходимое, вручили заслуженные награды, — добавил он, подчеркивая важность связи с бойцами.
Фото: Ратмир Мавлиев

Эти слова мэра звучат особенно актуально на фоне недавнего подписания соглашения о сотрудничестве между Уфой и Луганском.

— Мы будем вместе работать в области развития городской среды, озеленения и благоустройства, промышленности и предпринимательства, культуры и спорта, — отметил Мавлиев.

На фоне всех этих событий мэр пригласил делегацию Луганска на празднование юбилея Уфы.

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