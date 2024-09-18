Уфа отправила в Курск 51 тонну гумпомощи

На момент, 18 сентября, жители Курской области особенно нуждаются в теплых вещах. Например, для женщин требуется 107 шапок и 69 зимних курток, для мужчин — 46 шапок и 74 куртки, а для детей — 13 шапок и 10 зимних курток. Также для помощи Курску в Уфе собирают обувь разных размеров для мужчин, женщин и детей — всего необходимо собрать 239 пар обуви.