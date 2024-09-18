mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 10:28

Published 18 сентября, 10:28

Modified 18 сентября, 10:38

Updated 18 сентября, 10:38

Уфа отправила в Курск 51 тонну гумпомощи

Уфа отправила в Курск 51 тонну гумпомощи

18 сентября 2024, 10:28
Фото: Ратмир Мавлиев
Сюжет
Башкирия
Работа по сбору помощи продолжается, сообщает в среду, 18 сентября, администрация Кировского района Уфы.

В Уфе активно продолжается работа штаба по сбору гуманитарной помощи, который организован в Республиканском волонтёрском центре, в гаражном помещении заднего двора молодёжного пространства «Йәшлек House».

Как сообщил руководитель Госкомитета Республики Башкортостан по молодёжной политике Вито Сабиров, за время работы штаба уже удалось отправить в Курскую область более 51 тонны гуманитарного груза.

Уфа собрала 40 тонн гумпомощи для Курска
Узнать подробнее

Однако потребность в товарах остается высокой, и волонтеры продолжают свою работу. Для удобства желающих помочь была подготовлена онлайн-форма, где можно будет отслеживать актуальные потребности.

На момент, 18 сентября, жители Курской области особенно нуждаются в теплых вещах. Например, для женщин требуется 107 шапок и 69 зимних курток, для мужчин — 46 шапок и 74 куртки, а для детей — 13 шапок и 10 зимних курток. Также для помощи Курску в Уфе собирают обувь разных размеров для мужчин, женщин и детей — всего необходимо собрать 239 пар обуви.

Курск благодарит Уфу
Узнать подробнее
Читайте также:
Сел пить с убийцей — готовься к смертиРеестр онлайн-повесток заработал в РоссииВ Башкирии мошенник обманул родственника участника СВО на ₽1 млн
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Сибай#Волонтеры#Новости Уфы#Гуманитарная помощь#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#СВО#Одежда#Зона СВО#Гуманитарный конвой#Курск#Курская область#Теплая одежда
Подпишитесь
Популярное