Уфа отправила в Курск 51 тонну гумпомощи

Posted 18 сентября, 10:28
Published 18 сентября, 10:28
Modified 18 сентября, 10:38
Updated 18 сентября, 10:38
В Уфе активно продолжается работа штаба по сбору гуманитарной помощи, который организован в Республиканском волонтёрском центре, в гаражном помещении заднего двора молодёжного пространства «Йәшлек House».
Как сообщил руководитель Госкомитета Республики Башкортостан по молодёжной политике Вито Сабиров, за время работы штаба уже удалось отправить в Курскую область более 51 тонны гуманитарного груза.
Однако потребность в товарах остается высокой, и волонтеры продолжают свою работу. Для удобства желающих помочь была подготовлена онлайн-форма, где можно будет отслеживать актуальные потребности.
На момент, 18 сентября, жители Курской области особенно нуждаются в теплых вещах. Например, для женщин требуется 107 шапок и 69 зимних курток, для мужчин — 46 шапок и 74 куртки, а для детей — 13 шапок и 10 зимних курток. Также для помощи Курску в Уфе собирают обувь разных размеров для мужчин, женщин и детей — всего необходимо собрать 239 пар обуви.