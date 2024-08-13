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Мэрия Уфы предупреждает об ограничениях на парковку в городе

Мэрия Уфы предупреждает об ограничениях на парковку в городе

13 августа 2024, 15:44
Фото: ГТРК Башкортостан
В центре Уфы будет запрещена парковка у конгресс-холла «Торатау», сообщает пресс-служба администрации города.

В столице Башкортостана, вводятся временные ограничения на парковку, которые касаются центральной части города. С 22.00 13 августа до 17.30 14 августа у конгресс-холла «Торатау» водителям будет запрещено оставлять свои автомобили. Это решение было принято с целью обеспечения безопасности участников дорожного движения в связи с подготовкой и отправкой гуманитарного конвоя.

Напомним, что в Уфе и других муниципалитетах активно действуют штабы по сбору нужд для тех, кто оказался в трудной ситуации в Курской области, пострадавшим из-за атаки ВСУ. За короткий промежуток времени было собрано более 40 тонн необходимых вещей.

Уфа собрала 40 тонн гумпомощи для Курска
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