Мэрия Уфы предупреждает об ограничениях на парковку в городе

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
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В столице Башкортостана, вводятся временные ограничения на парковку, которые касаются центральной части города. С 22.00 13 августа до 17.30 14 августа у конгресс-холла «Торатау» водителям будет запрещено оставлять свои автомобили. Это решение было принято с целью обеспечения безопасности участников дорожного движения в связи с подготовкой и отправкой гуманитарного конвоя.
Напомним, что в Уфе и других муниципалитетах активно действуют штабы по сбору нужд для тех, кто оказался в трудной ситуации в Курской области, пострадавшим из-за атаки ВСУ. За короткий промежуток времени было собрано более 40 тонн необходимых вещей.