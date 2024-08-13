Мэрия Уфы предупреждает об ограничениях на парковку в городе

В столице Башкортостана, вводятся временные ограничения на парковку, которые касаются центральной части города. С 22.00 13 августа до 17.30 14 августа у конгресс-холла «Торатау» водителям будет запрещено оставлять свои автомобили. Это решение было принято с целью обеспечения безопасности участников дорожного движения в связи с подготовкой и отправкой гуманитарного конвоя.