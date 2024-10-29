В Уфе прекратят рисовать граффити

На улицах Уфы завершилась последняя работа этого сезона в рамках фестиваля «Меморандум». Фасад дома на ул. Мира, 7 украсила картина под названием «Флоралии» от художника Константина Zmogk. Как сообщает градоначальник, эта работа — аллегория весны и пробуждения природы, а также напоминание о том, что даже в самые холодные дни можно найти тепло и красоту.