В Уфе прекратят рисовать граффити

Posted 29 октября, 13:51
Published 29 октября, 13:51
Modified 29 октября, 19:11
Updated 29 октября, 19:11
На улицах Уфы завершилась последняя работа этого сезона в рамках фестиваля «Меморандум». Фасад дома на ул. Мира, 7 украсила картина под названием «Флоралии» от художника Константина Zmogk. Как сообщает градоначальник, эта работа — аллегория весны и пробуждения природы, а также напоминание о том, что даже в самые холодные дни можно найти тепло и красоту.
Сюжет картины имеет свои символы: каштаны, березы, лютики и дубы переплетаются в единое целое, а внимательные зрители смогут разглядеть образ женщины, олицетворяющей саму природу.
— Это должно напомнить зрителю, что сезоны сменяют друг друга. После холодной зимы всегда приходит весна, — комментирует Ратмир Мавлиев.