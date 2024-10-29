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Posted 29 октября, 13:51

Published 29 октября, 13:51

Modified 29 октября, 19:11

Updated 29 октября, 19:11

В Уфе прекратят рисовать граффити

В Уфе прекратят рисовать граффити

29 октября 2024, 13:51
Фото: tg/Ратмир Мавлиев.
В столице региона завершается сезон уличного искусства, сообщает во вторник, 29 октября, мэр города Ратмир Мавлиев.

На улицах Уфы завершилась последняя работа этого сезона в рамках фестиваля «Меморандум». Фасад дома на ул. Мира, 7 украсила картина под названием «Флоралии» от художника Константина Zmogk. Как сообщает градоначальник, эта работа — аллегория весны и пробуждения природы, а также напоминание о том, что даже в самые холодные дни можно найти тепло и красоту.

Сюжет картины имеет свои символы: каштаны, березы, лютики и дубы переплетаются в единое целое, а внимательные зрители смогут разглядеть образ женщины, олицетворяющей саму природу.

— Это должно напомнить зрителю, что сезоны сменяют друг друга. После холодной зимы всегда приходит весна, — комментирует Ратмир Мавлиев.
Фото: Ратмир Мавлиев

Как ранее сообщал Mkset, граффити по мотивам башкирской легенды украсило один из домов в Сипайлово.

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