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В Уфе пройдет фестиваль граффити

8 августа 2017, 10:09
Он проводится в целях развития и поддержки творческого потенциала населения.

В Советском районе столицы стартовал «Открытый конкурс граффити на лучший граффити-рисунок на поверхности сооружений». Он включает тематику сюжетов из мультфильмов и сказок разных поколений, сообщается на сайте администрации города.

Организаторами конкурса являются Администрация Советского района города Уфы и ООО «Парк им. Ивана Якутова».

До 20 августа 2017 года проводится прием заявок для участия на очном этапе конкурса по электронной почте [email protected]. 23 - 27 августа 2017 года пройдет реализация лучших граффити-проектов на специальной площадке в парке им. И. Якутова, говорят организаторы.

По всем интересующим вопросам можно позвонить по тел.: 273-33-12.

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