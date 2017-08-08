В Уфе пройдет фестиваль граффити

В Советском районе столицы стартовал «Открытый конкурс граффити на лучший граффити-рисунок на поверхности сооружений». Он включает тематику сюжетов из мультфильмов и сказок разных поколений, сообщается на сайте администрации города.
Организаторами конкурса являются Администрация Советского района города Уфы и ООО «Парк им. Ивана Якутова».
До 20 августа 2017 года проводится прием заявок для участия на очном этапе конкурса по электронной почте [email protected]. 23 - 27 августа 2017 года пройдет реализация лучших граффити-проектов на специальной площадке в парке им. И. Якутова, говорят организаторы.
По всем интересующим вопросам можно позвонить по тел.: 273-33-12.