В Уфе пройдет фестиваль граффити

До 20 августа 2017 года проводится прием заявок для участия на очном этапе конкурса по электронной почте [email protected]. 23 - 27 августа 2017 года пройдет реализация лучших граффити-проектов на специальной площадке в парке им. И. Якутова, говорят организаторы.