Уфа прощается со звездами футбола

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
На проспекте Октября в Уфе закрашивают граффити с бывшими тренерами и футболистами ФК «Уфа». Рисунок появился на стене дома №2 весной 2021 года.
Отметим, что среди прочих на граффити нарисован Александр Зинченко, украинский футболист, ранее игравший за ФК «Уфа». Ранее уфимские общественники требовали убрать развешанные по городу баннеры с его портретом из-за антимилитаристских высказываний.
Напомним, весной этого года уфимский футбольный клуб одержал победу над московской командой «Родина-2». ФК «Уфа» выиграла со счетом 3:1.