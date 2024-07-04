mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:27

Updated Сегодня, 16:27

Уфа прощается со звездами футбола

Уфа прощается со звездами футбола

4 июля 2024, 16:25
Фото: 1MI
Известное граффити закрашивают в Уфе, сообщает телеканал UTV.

На проспекте Октября в Уфе закрашивают граффити с бывшими тренерами и футболистами ФК «Уфа». Рисунок появился на стене дома №2 весной 2021 года.

Видео: UTV

Отметим, что среди прочих на граффити нарисован Александр Зинченко, украинский футболист, ранее игравший за ФК «Уфа». Ранее уфимские общественники требовали убрать развешанные по городу баннеры с его портретом из-за антимилитаристских высказываний.

Напомним, весной этого года уфимский футбольный клуб одержал победу над московской командой «Родина-2». ФК «Уфа» выиграла со счетом 3:1.

Читайте также:
Бунт на рейсе из Сочи устроил житель БашкирииВ реке в Башкирии подбросило лодку: исчез мужчинаПилот самолета из Уфы сделал важное заявление в полете
#Общество#Спорт#Видео#Уфа#Футбол#Новости Башкирии#Новости Уфы#Граффити#Победа#Прошествия#Команды#Баннеры
Подпишитесь
Появилась неожиданная версия взрыва газа в Стерлитамаке
Сегодня, 09:58
По Башкирии запретили ездить фурам
Сегодня, 09:49
Пацана из Питера спасли в Уфе
Сегодня, 09:34
Радий Хабиров подписал важный указ про детей
Сегодня, 09:24
Видео. Рыбу — дракона поймали в Башкирии
Сегодня, 09:22
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Сегодня, 10:11