Вдовий мурал появился в Уфе

Posted 23 сентября, 12:48
Published 23 сентября, 12:48
Modified 23 сентября, 13:28
Updated 23 сентября, 13:28
Сергей Плотников сообщил, что настенная живопись выполнена в рамках программы «Башкирские дворики».
Эскиз граффити создан по мотивам башкирской легенды «Подснежник» («Умырзая») и состоит из четырех взаимосвязанных рисунков. Они рассказывают трогательную историю о башкирской красавице, оплакивающей своего возлюбленного джигита. Мурал расположился на Набережной реки Уфы, 49. Композиция привлекает внимание не только жителей района, но и всех прохожих.
Напомним, на Комсомольской, 12/1, так же появился мурал, созданный талантливыми художниками Владиславом Столяровым и Павлом Дорофеевым. Рисунок посвящен спасателям.