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Posted 23 сентября, 12:48

Published 23 сентября, 12:48

Modified 23 сентября, 13:28

Updated 23 сентября, 13:28

Вдовий мурал появился в Уфе

Вдовий мурал появился в Уфе

23 сентября 2024, 12:48
Фото: Сергей Плотников
Сюжет
Башкирия
Граффити по мотивам башкирской легенды украсило Сипайлово, сообщает в понедельник, 23 сентября, глава Октябрьского городского района Сергей Плотников.

Сергей Плотников сообщил, что настенная живопись выполнена в рамках программы «Башкирские дворики».

Эскиз граффити создан по мотивам башкирской легенды «Подснежник» («Умырзая») и состоит из четырех взаимосвязанных рисунков. Они рассказывают трогательную историю о башкирской красавице, оплакивающей своего возлюбленного джигита. Мурал расположился на Набережной реки Уфы, 49. Композиция привлекает внимание не только жителей района, но и всех прохожих.

Напомним, на Комсомольской, 12/1, так же появился мурал, созданный талантливыми художниками Владиславом Столяровым и Павлом Дорофеевым. Рисунок посвящен спасателям.

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