Вдовий мурал появился в Уфе

Эскиз граффити создан по мотивам башкирской легенды «Подснежник» («Умырзая») и состоит из четырех взаимосвязанных рисунков. Они рассказывают трогательную историю о башкирской красавице, оплакивающей своего возлюбленного джигита. Мурал расположился на Набережной реки Уфы, 49. Композиция привлекает внимание не только жителей района, но и всех прохожих.