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Гинекология

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Уфимка выносила монстра в 4 кг
9 декабря, 10:46
Уфимка выносила вместо ребенка гниющую опухоль в 8 кг
15 октября, 08:27
Главврач 21 больницы в Уфе прокомментировал скандал с видеокамерой у гинеколога
25 августа, 09:58
Видео. «Все напоказ. Потом обсуждают», — уфимку возмутило видеонаблюдение у гинеколога
25 августа, 07:48
Женщина лишилась матки из-за беременности монстром
31 июля, 09:30
Чувствительный контент. Женщина выносила вместо ребенка страшную опухоль
Врачам пришлось потрудиться на нестандартной операции, рассказал руководитель Учалинской городской больницы Эльдар Кулгулдин.
19 июля, 12:04
43-летняя девушка едва не погибла после операции в Башкирии
Пациента обратилась к медикам с гинекологическими проблемами, а оказалась сначала у реаниматологов, а потом и кардиологов
20 мая, 10:55
2017
В Уфе пойдет под суд гинеколог за незаконную стерилизацию девушки-инвалида
Претензии вызвало не качество операции, а ее законность.
16 ноября 2017, 05:30

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