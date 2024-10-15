Уфимка выносила вместо ребенка гниющую опухоль в 8 кг

В гинекологическое отделение Уфимской городской больницы №18 поступила 39-летняя пациентка с крупным образованием в области малого таза и живота. Уфимка выносила в себе вместо потомства огромную опухоль — миому массой в 8 кг. Причем, новообразование уже начало разлагаться внутри женщины. Гниющая опухоль съела почти все репродуктивные органы уфимки. Настолько пациентка запустила свое женское здоровье и не следила за адекватным весом тела.