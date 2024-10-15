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Posted 15 октября, 08:27

Published 15 октября, 08:27

Modified 15 октября, 10:30

Updated 15 октября, 10:30

Уфимские врачи спасли женщину с гигантской миомой

Уфимка выносила вместо ребенка гниющую опухоль в 8 кг

15 октября 2024, 08:27
Фото: 1MI

Уфимские врачи спасли женщину с гигантской миомой

Медики Уфимской городской больницы №18 успешно провели операцию по удалению опухоли матки, вес которой составил 8 килограммов, сообщает во вторник, 15 октября, Минздрав Башкирии.

В гинекологическое отделение Уфимской городской больницы №18 поступила 39-летняя пациентка с крупным образованием в области малого таза и живота. Уфимка выносила в себе вместо потомства огромную опухоль — миому массой в 8 кг. Причем, новообразование уже начало разлагаться внутри женщины. Гниющая опухоль съела почти все репродуктивные органы уфимки. Настолько пациентка запустила свое женское здоровье и не следила за адекватным весом тела.

Врачи планировали операцию, однако во время процедуры биопсии началось обильное маточное кровотечение, что потребовало незамедлительного хирургического вмешательства. Жизнь пациентки оказалась под угрозой, но врачи не дали ей умереть прямо на операционном столе.

— Операционная бригада врачей Уфимской городской больницы №18 экстренно провела лапаротомию. Врачи извлекли опухоль, представляющую собой увеличенную матку диаметром около 40 см, а также все патологические ткани. Удаленные образцы были направлены на гистологическое исследование, — сообщает Министерство здравоохранения Республики Башкортостан. — Результаты гистологического анализа подтвердили наличие миомы матки с признаками некроза и распада тканей.

Спустя несколько дней пациентка покинула больницу в удовлетворительном состоянии. Теперь ее жизни ничего не угрожает.

Врачи отмечают, что всех этих проблем можно было бы избежать при регулярном посещении гинеколога в поликлинике. Профилактические осмотры очень важны для сохранения женского здоровья. Сможет ли теперь уфимка ощутить счастье материнства естественным способом — спорный вопрос.

Фото: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан
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Ранее про аналогичный случай из медицинской практики коллег рассказал главный врач Учалинской городской больницы Эльдар Кулгулдин. Там вес миомы был куда легче — чуть более трех кило.

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