В Уфе пойдет под суд гинеколог за незаконную стерилизацию девушки-инвалида

В то же время главный врач больницы, в которой работает обвиняемый врач-гинеколог, активно его защищает. По его словам, его сотрудница является квалифицированным специалистом, и ее вина заключается лишь в том, что она допустила юридическую ошибку, не получив письменного разрешения пациентки. По его словам, ранее девушку-инвалида в суде признали недееспособной, а в этом случае опекун имела право принимать за нее решение.