Главврач 21 больницы в Уфе прокомментировал скандал с видеокамерой у гинеколога

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
По словам руководителя лечебного учреждения, они были вынуждены поставить камеры наблюдения в проходных зонах и смотровых кабинетах приемного отделения ГКБ№21. Это прежде всего связано с безопасностью пациентов и персонала.
— Установка видеонаблюдения произведена в с Постановлением Правительства, которое четко регламентирует антитеррористическую защищенность объектов здравоохранения и формы паспорта безопасности этих объектов, — рассказал главврач.
Также Радик Надыргулов отдельно подчеркнул, что обзор камеры при монтаже исключает возможность съемки пациента в ходе его осмотра, это обязательное положение реализовано и в смотровом кабинете врача акушера-гинеколога.
— Доступ к данным видеосъемки жестко ограничен, может предоставляется только по соответствующему постановлению правоохранительных органов и суда. Пациенты при оформлении документации подписывают информированное предупреждении о проведении видеосъемки в служебных целях в рабочих кабинетах и зонах общественного пребывания, — подчеркнул руководитель лечебного учреждения.
Отметим, что ранее скандал возник из-за того, что одна из пациенток больницы, при посещении кабинета гинеколога сняла на видео установленную под потолком камеру наблюдения. Девушка задалась вопросом, насколько законна такая видеозапись и насколько она конфиденциальна?