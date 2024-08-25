Главврач 21 больницы в Уфе прокомментировал скандал с видеокамерой у гинеколога

Отметим, что ранее скандал возник из-за того, что одна из пациенток больницы, при посещении кабинета гинеколога сняла на видео установленную под потолком камеру наблюдения. Девушка задалась вопросом, насколько законна такая видеозапись и насколько она конфиденциальна?