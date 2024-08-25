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В кабинете гинеколога уфимской больницы пациентов снимали на камеру

Главврач 21 больницы в Уфе прокомментировал скандал с видеокамерой у гинеколога

25 августа 2024, 09:58
Фото: Скриншот с видео тг-канала Ufa_rb

В кабинете гинеколога уфимской больницы пациентов снимали на камеру

Радик Надыргулов на запрос Мксеть ответил, что пациент при гинекологическом осмотре в объектив камеры не попадает.

По словам руководителя лечебного учреждения, они были вынуждены поставить камеры наблюдения в проходных зонах и смотровых кабинетах приемного отделения ГКБ№21. Это прежде всего связано с безопасностью пациентов и персонала.

— Установка видеонаблюдения произведена в с Постановлением Правительства, которое четко регламентирует антитеррористическую защищенность объектов здравоохранения и формы паспорта безопасности этих объектов, — рассказал главврач.

Также Радик Надыргулов отдельно подчеркнул, что обзор камеры при монтаже исключает возможность съемки пациента в ходе его осмотра, это обязательное положение реализовано и в смотровом кабинете врача акушера-гинеколога.

— Доступ к данным видеосъемки жестко ограничен, может предоставляется только по соответствующему постановлению правоохранительных органов и суда. Пациенты при оформлении документации подписывают информированное предупреждении о проведении видеосъемки в служебных целях в рабочих кабинетах и зонах общественного пребывания, — подчеркнул руководитель лечебного учреждения.

Отметим, что ранее скандал возник из-за того, что одна из пациенток больницы, при посещении кабинета гинеколога сняла на видео установленную под потолком камеру наблюдения. Девушка задалась вопросом, насколько законна такая видеозапись и насколько она конфиденциальна?

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