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Уфимка рассказала о видеонаблюдении в кабинете гинеколога

«Все напоказ. Потом обсуждают», — уфимку возмутило видеонаблюдение у гинеколога

25 августа 2024, 07:48
Фото: 1MI

Уфимка рассказала о видеонаблюдении в кабинете гинеколога

В 21 больнице Уфы видеонаблюдение за пациентами ведется даже во время интимных процедур.

Жительница столицы Башкирии рассказала и сняла на видео, камеру наблюдения расположенную на потолке кабинете гинеколога в 21 больнице, сообщает телеграмм-канал Ufa_rb. По словам девушки, она попала в лечебное учреждение две недели назад и при поступлении ей вручили несколько документов, чтобы она ознакомилась и подписала их. Женщину удивило согласие на видеосъемку. Как ей объяснили, камеры стоят только в общих местах лечебного учреждения, а оказалось, что не так. Она не ожидала, что согласие распространяется даже на камеры в кабинете гинеколога.

Устройство видеофиксации закреплено под потолком и обозревает все помещение, в том числе пациенток, которые пришли на процедуру интимного осмотра.

— Как оказалось позже, камеры установлены не только в кабинете гинеколога № 15, и в смотровом кабинете № 10, и в приемных остальных медицинских специалистов. На каком основании это делается? Большой вопрос. Кто даст гарантию, что видео потом не всплывет где-то в интернете? — спрашивает женщина.
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#Общество#Видео#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Видеозапись#Гинекология
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