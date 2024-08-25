«Все напоказ. Потом обсуждают», — уфимку возмутило видеонаблюдение у гинеколога

Жительница столицы Башкирии рассказала и сняла на видео, камеру наблюдения расположенную на потолке кабинете гинеколога в 21 больнице, сообщает телеграмм-канал Ufa_rb. По словам девушки, она попала в лечебное учреждение две недели назад и при поступлении ей вручили несколько документов, чтобы она ознакомилась и подписала их. Женщину удивило согласие на видеосъемку. Как ей объяснили, камеры стоят только в общих местах лечебного учреждения, а оказалось, что не так. Она не ожидала, что согласие распространяется даже на камеры в кабинете гинеколога.



Устройство видеофиксации закреплено под потолком и обозревает все помещение, в том числе пациенток, которые пришли на процедуру интимного осмотра.