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Домофон

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Уфимцы объявили войну «почтальонам смерти»
31 октября, 13:48
Пивная бомба разбудила Салават
10 октября, 10:43
Видео. Хит Шуфутинского «Третье сентября» в Уфе поют по домофонам
3 сентября, 11:25
У мэрии Уфы возник «Бойцовский клуб»
За жестким спаррингом двух соперников наблюдали пятеро зрителей и уличная камера слежения, сообщает Telegram-канал «Видеообзор».
3 июля, 08:41
Десантник из Башкирии прославился на всю Россию
1 июня, 08:11
Уфимцы полтора часа избивали соседа на глазах его семьи
В Уфе трое мужчин полтора часа избивали соседа на глазах его семьи. Инцидент попал на камеры наблюдения. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Mash Batash.
27 марта, 15:46
Школьник в Уфе не смог открыть дверь подъезда лицом и избил домофон
19 марта, 15:45
2017
В «Меркурий-СБ» прокомментировали ситуацию с двойными счетами за домофоны
17 мая 2017, 13:13

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