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Хит Шуфутинского «Третье сентября» в Уфе поют по домофонам

Хит Шуфутинского «Третье сентября» в Уфе поют по домофонам

3 сентября 2024, 11:25
Фото: Vk.ru
Уфимец удивил пользователей соцсетей, исполнив хит Михаила Шуфутинского на камеру домофона во вторник, 3 сентября.

Молодой парень решил поддержать ежегодный тренд и спел известную песню Михаила Шуфутинского — «3 сентября». На записи видно, как он с энтузиазмом передает свое настроение человеку, находящемуся по другую сторону домофона.

Пользователи соцсетей не остались равнодушными и активно комментируют видео.

— Вот это уровень! Настоящий артист.
— Каждый год жду этот момент, чтобы спеть эту песню.
— Парень креативщик, отдельное спасибо за столь душевное исполнение, — пишут пользователи соцсетей.

Напомним, 3 сентября, в соцсетях активно обсуждали видео с агрессивными квадроберами из Стерлитамака. На ролике девочка в маске енота перемещается на четвереньках и рычит на прохожих, имитируя поведение собаки.

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