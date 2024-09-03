Хит Шуфутинского «Третье сентября» в Уфе поют по домофонам

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Молодой парень решил поддержать ежегодный тренд и спел известную песню Михаила Шуфутинского — «3 сентября». На записи видно, как он с энтузиазмом передает свое настроение человеку, находящемуся по другую сторону домофона.
Пользователи соцсетей не остались равнодушными и активно комментируют видео.
— Вот это уровень! Настоящий артист.
— Каждый год жду этот момент, чтобы спеть эту песню.
— Парень креативщик, отдельное спасибо за столь душевное исполнение, — пишут пользователи соцсетей.
Напомним, 3 сентября, в соцсетях активно обсуждали видео с агрессивными квадроберами из Стерлитамака. На ролике девочка в маске енота перемещается на четвереньках и рычит на прохожих, имитируя поведение собаки.