Десантник из Башкирии прославился на всю Россию

В пятницу, 31 мая, Mkset опубликовал видеозапись с домофона на улице Ключевой. Камера записала то, как неизвестный мужчина упал с высоты и элегантно приземлился прямо на лавочку возле подъезда. После сравнительно мягкого десантирования мужчина вскочил со скамейки, прорычал что-то в стиле Джигурды и шатающейся походкой побрёл по своим делам.