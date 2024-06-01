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Десантник из Башкирии прославился на всю Россию

Десантник из Башкирии прославился на всю Россию

1 июня 2024, 08:11
Фото: 1MI
Эпичный полёт и не менее эпичное приземление алко-аса из Салавата вызвало волну эмоций в Рунете.

В пятницу, 31 мая, Mkset опубликовал видеозапись с домофона на улице Ключевой. Камера записала то, как неизвестный мужчина упал с высоты и элегантно приземлился прямо на лавочку возле подъезда. После сравнительно мягкого десантирования мужчина вскочил со скамейки, прорычал что-то в стиле Джигурды и шатающейся походкой побрёл по своим делам.

Десант на скамейку в Салавате попал на видео
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Эксцентричный сюжет подхватили почти все федеральные СМИ и Telegram-каналы. Десантник из Башкирии вызвал волну эмоций в русскоязычном сегменте Сети. Вот только несколько комментариев пользователей:

— Удачно приземлился, — считает Антон Ш.
— Ахахаха, алкаш бессмертный, — делает вывод Евгений Л.
— Был бы трезвый, разбился, — рассуждает Павел С.
— Моего соседа задела эта тема, хочет знать полный расклад, с какого этажа мужик вышел, сколько было выпито алкоголя и название напитка, — просит помощи Олег В.
— У них свой Ангел-хранитель. Иной раз едешь зимой в морозы, смотришь: из-под теплотрассы вылазит, потягуши делает и идёт по своим делам. А ты вспоминаешь, что видел его лет 10 назад в таком же виде, и их ничего не берет, — делится наблюдениями Сергей Б.
— Беспилотник грёбанный… — пишет Марат Л.
— За минуту до открытия «КБ», — резюмирует Алексей М.
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