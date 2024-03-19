Школьник в Уфе не смог открыть дверь подъезда лицом и избил домофон

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Все случилось в Зеленой Роще после школы. На улице Рабкоров мальчик сначала крутился около камеры «умного» домофона. Однако система не распознавала его, за что ребенок трижды ударил по устройству.
В результате оно сломалось. Починить домофон удалось лишь через сутки. Неизвестно, как накажут ребенка и его родителей за порчу имущества. Пользователи соцсетей пишут в комментариях, что им нужно выставить счет за ремонт и добавить сверху, чтобы мальчик навсегда запомнил.
«Вопрос тут только один: если малой с третьего удара вырубил камеру… Так они не антивандальные?»;
«Пацан советской закалки, просто забыл, что это не телевизор»;
«Приедут из деревень… шлагбаумам и домофонам удивляются», — язвительно присоединяются жители Башкирии.