mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:45

Published Сегодня, 15:45

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

Подросток в Уфе ликвидировал на сутки «умный» домофон

Школьник в Уфе не смог открыть дверь подъезда лицом и избил домофон

19 марта 2024, 15:45
Фото: 1MI

Подросток в Уфе ликвидировал на сутки «умный» домофон

В Уфе школьник хотел показать сестренке, как с помощью лица открывается подъездная дверь. Однако система не отреагировала, из-за чего мальчик вывел ее из строя на сутки. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Mash Batash.

Все случилось в Зеленой Роще после школы. На улице Рабкоров мальчик сначала крутился около камеры «умного» домофона. Однако система не распознавала его, за что ребенок трижды ударил по устройству.

В результате оно сломалось. Починить домофон удалось лишь через сутки. Неизвестно, как накажут ребенка и его родителей за порчу имущества. Пользователи соцсетей пишут в комментариях, что им нужно выставить счет за ремонт и добавить сверху, чтобы мальчик навсегда запомнил.

«Вопрос тут только один: если малой с третьего удара вырубил камеру… Так они не антивандальные?»;
«Пацан советской закалки, просто забыл, что это не телевизор»;
«Приедут из деревень… шлагбаумам и домофонам удивляются», — язвительно присоединяются жители Башкирии.
В Уфе камера домофона зафиксировала момент падения девушки из окна высотного здания
Узнать подробнее
Читайте также:
В Уфе водителю бульдозера ночью поручили снести дом женщины с двумя детьмиВ Кузнецком затоне в Уфе затопило дорогуУфимцы поздравили подругу с бенгальскими огнями через окно с автокрана
#Общество#Уфа#Домофон#Соцсети#Разбойное нападение#Школьники#Марина Шорина
Подпишитесь
В Уфе водителю бульдозера ночью поручили снести дом женщины с двумя детьми
Сегодня, 14:15
На 53-м году жизни скончался футбольный комментатор Уткин
Сегодня, 16:20
Таксисту-иностранцу грозит 5 лет тюрьмы за нападение на уфимца с перцовкой
Сегодня, 15:21
Башкирия осталась без яиц
Сегодня, 13:50
Разрушенные бани в Уфе, где мылся Шаляпин, продали в 2 раза дешевле
Сегодня, 14:53
"