Школьник в Уфе не смог открыть дверь подъезда лицом и избил домофон

В результате оно сломалось. Починить домофон удалось лишь через сутки. Неизвестно, как накажут ребенка и его родителей за порчу имущества. Пользователи соцсетей пишут в комментариях, что им нужно выставить счет за ремонт и добавить сверху, чтобы мальчик навсегда запомнил.