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У мэрии Уфы возник «Бойцовский клуб»

У мэрии Уфы возник «Бойцовский клуб»

3 июля 2024, 08:41
Фото: Telegram-канал «Видеообзор»
За жестким спаррингом двух соперников наблюдали пятеро зрителей и уличная камера слежения, сообщает Telegram-канал «Видеообзор».

В Уфе камера домофона запечатлела «рождение» местного «бойцовского клуба»

— Два молодых человека, видимо, насмотревшись фильмов о единоборствах, решили провести спарринг возле дома на проспекте Октября — через двор от здания мэрии. Молодые люди колотили друг друга, словно пытаясь повторить сцены из фильма «Бойцовский клуб», а затем разошлись как старые приятели, — сообщает Telegram-канал «Видеообзор».

По словам очевидцев, один из участников поединка покинул двор с разбитым носом, а второй — с сотрясением мозга.

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