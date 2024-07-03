У мэрии Уфы возник «Бойцовский клуб»

— Два молодых человека, видимо, насмотревшись фильмов о единоборствах, решили провести спарринг возле дома на проспекте Октября — через двор от здания мэрии. Молодые люди колотили друг друга, словно пытаясь повторить сцены из фильма «Бойцовский клуб», а затем разошлись как старые приятели, — сообщает Telegram-канал «Видеообзор».