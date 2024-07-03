У мэрии Уфы возник «Бойцовский клуб»

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
В Уфе камера домофона запечатлела «рождение» местного «бойцовского клуба»
— Два молодых человека, видимо, насмотревшись фильмов о единоборствах, решили провести спарринг возле дома на проспекте Октября — через двор от здания мэрии. Молодые люди колотили друг друга, словно пытаясь повторить сцены из фильма «Бойцовский клуб», а затем разошлись как старые приятели, — сообщает Telegram-канал «Видеообзор».
По словам очевидцев, один из участников поединка покинул двор с разбитым носом, а второй — с сотрясением мозга.