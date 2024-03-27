Уфимцы полтора часа избивали соседа на глазах его семьи

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Конфликт начался ближе к 3 часам утра 26 марта, когда в лифте дома на улице Российской между мужчинами случился словесный конфликт. Злоумышленникам якобы показалось, что потерпевший «слишком дерзко с ними говорил».
Из-за этого на выходе из подъезда они напали на соседа и начали бить на глазах семьи. Когда мужчина пытался спрятаться в подъезде, его возвращали на улицу и снова били. Обороняться пришлось скалкой.
В комментариях пользователи не понимают, почему семья сразу не вызвала полицию. Другие пишут, что только «больные» люди могут нападать толпой на одного человека.
«Бить при ребенке это дно, такое даже не делали в 80х, когда Уфа была поделена на районные группировки»;
«Откуда в людях столько злобы и ненависти друг к другу, неужели настолько наш мир окаменел, что забыл про любовь, доброту и другие светлые чувства», — добавили горожане.