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Posted 10 октября, 10:43

Published 10 октября, 10:43

Modified 10 октября, 10:47

Updated 10 октября, 10:47

Пивная бомба разбудила Салават

Пивная бомба разбудила Салават

10 октября 2024, 10:43
Фото: mkset.ru
Пару приятелей окатило слабоалкогольным душем в ночь на четверг, 10 октября, в Башкирии, сообщает Telegram-канал «Видеообзор».

Необычную развязку получили ночные приключения двух мужчин в Салавате. Жители Башкирии сумели где-то раздобыть пластиковую флягу пива. Кег парни катали по асфальту. Внезапно пенный напиток сдетонировал. Мужчин окатило пивом. Такого финала обещающего быть далеко не томным вечера мужчины явно не ожидали.

От грохота взрыва емкости заорали сигнализации припаркованных во дворе машин. Вся история попала на запись «Умного домофона».

Видео: mkset.ru.

Ранее Mkset сообщал о том, что на прилавках уфимских сетевых магазинов появились новогодние чипсы со вкусом шампанского.

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