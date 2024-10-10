Пивная бомба разбудила Салават

Необычную развязку получили ночные приключения двух мужчин в Салавате. Жители Башкирии сумели где-то раздобыть пластиковую флягу пива. Кег парни катали по асфальту. Внезапно пенный напиток сдетонировал. Мужчин окатило пивом. Такого финала обещающего быть далеко не томным вечера мужчины явно не ожидали.