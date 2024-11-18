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Должники

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2024
В Башкирии продают иномарки от ₽260`000
18 ноября, 17:05
Купить машину за ₽40 000 предлагают в Уфе
14 октября, 09:24
В Башкирии за бесценок продают квартиры должников
16 августа, 14:51
На СВО из Башкирии отправили 14 автомобилей должников и нарушителей
1 июля, 10:56
В Башкирии дёшево продают иномарки должников
В июле в Башкирии пройдёт ряд аукционов на имущество должников. На торги отправили автомобили нарушителей ₽501 тысячи до ₽2,455 млн.
13 июня, 05:07
2023
В Башкирии на торги выставили машины должников
Эти машины были изъяты у собственников в связи с невыплатой долгов.
13 ноября 2023, 10:16
Долги жителей Башкирии за капремонт передадут коллекторам
Тендер на поиск подрядчика для оказания подобных услуг опубликован на портале Госзакупок.
8 августа 2023, 08:20
2019
Кредитор намерен подать заявление на банкротство «Уфимского комбината хлебопродуктов»
Комбинат задолжал 24,6 млн рублей за поставку подсолнечного жмыха.
28 февраля 2019, 06:55

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