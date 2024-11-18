В Башкирии продают иномарки от ₽260`000

Posted 18 ноября, 17:05
Published 18 ноября, 17:05
Modified 18 ноября, 18:52
Updated 18 ноября, 18:52
Реализовывать имущество будут в формате аукциона, поэтому начальные цены у машин сильно ниже рыночных. Так, стоимость самой доступной позиции — «китайца» Chery A19 — составляет всего ₽264 000. Всего на торгах представлены 14 автомобилей по ценам до ₽1,8 млн.
Заявки на аукцион будут принимать до 9 декабря, а итоги подведут через неделю — 16 декабря. Для участия в торгах на дешевые автомобили в Уфе нужно подать документы и внести задаток. Транспорт уйдет с молотка по максимальной предложенной цене.
Ранее Mkset называл самые популярные полноприводные автомобили среди уфимских автолюбителей. По данным аналитиков, за III квартал 2024 года спрос на эту категорию транспорта у водителей башкирской столицы вырос почти на 16%.