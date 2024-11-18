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Posted 18 ноября, 17:05

Published 18 ноября, 17:05

Modified 18 ноября, 18:52

Updated 18 ноября, 18:52

В Башкирии продают иномарки от ₽260`000

В Башкирии продают иномарки от ₽260`000

18 ноября 2024, 17:05
Фото: mkset.ru.
Росимущество объявило распродажу автомобилей, изъятых у злостных неплательщиков в счёт погашения их долгов — соответствующие лоты разместили на площадке «Сбера» в понедельник, 18 ноября.

Реализовывать имущество будут в формате аукциона, поэтому начальные цены у машин сильно ниже рыночных. Так, стоимость самой доступной позиции — «китайца» Chery A19 — составляет всего ₽264 000. Всего на торгах представлены 14 автомобилей по ценам до ₽1,8 млн.

Заявки на аукцион будут принимать до 9 декабря, а итоги подведут через неделю — 16 декабря. Для участия в торгах на дешевые автомобили в Уфе нужно подать документы и внести задаток. Транспорт уйдет с молотка по максимальной предложенной цене.

Уфа пересаживается на «Нивы»
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Ранее Mkset называл самые популярные полноприводные автомобили среди уфимских автолюбителей. По данным аналитиков, за III квартал 2024 года спрос на эту категорию транспорта у водителей башкирской столицы вырос почти на 16%.

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