В Башкирии продают иномарки от ₽260`000

Заявки на аукцион будут принимать до 9 декабря, а итоги подведут через неделю — 16 декабря. Для участия в торгах на дешевые автомобили в Уфе нужно подать документы и внести задаток. Транспорт уйдет с молотка по максимальной предложенной цене.