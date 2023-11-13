В Башкирии на торги выставили машины должников

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
На официальном сайте РФ, где проводятся аукционы, появились новые лоты автомобилей, которые принадлежали должникам из Башкирии. В этом списке представлены различные марки и модели автомобилей, включая Chevrolet Lacetti (2008), Skoda Octavia (2013), Audi A5 (2008), Toyota Land Cruiser (2010), Kia Cerato (2017), а также несколько моделей «Лада Гранта» разных лет выпуска. Цены на эти автомобили начинаются от 123,6 тысяч рублей и могут достигать 2,262 миллиона рублей.
Заявки на участие в торгах уже принимаются, и крайний срок подачи заявок — 4 декабря. Кроме того, до 27 ноября доступны заявки на другой набор лотов, который включает такие автомобили, как Toyota Land Cruiser (1997), BMW X3 (2004), Hyundai Solaris (2014) и многие другие. Варианты цен для этих лотов разнообразны, что позволяет покупателям выбрать наиболее подходящий вариант. Ознакомится с полным перечнем реализуемого имущества, информацией о месте и времени проведения торгов, можно на сайте torgi.gov.