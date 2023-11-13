В Башкирии на торги выставили машины должников

Заявки на участие в торгах уже принимаются, и крайний срок подачи заявок — 4 декабря. Кроме того, до 27 ноября доступны заявки на другой набор лотов, который включает такие автомобили, как Toyota Land Cruiser (1997), BMW X3 (2004), Hyundai Solaris (2014) и многие другие. Варианты цен для этих лотов разнообразны, что позволяет покупателям выбрать наиболее подходящий вариант. Ознакомится с полным перечнем реализуемого имущества, информацией о месте и времени проведения торгов, можно на сайте torgi.gov.