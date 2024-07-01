На СВО из Башкирии отправили 14 автомобилей должников и нарушителей

В июне 2024 года приставы Башкирии отправили на СВО три машины — две из них были арестованы за долги и одна конфискована у любителя пьяной езды. Это автомобили «Лада Гранта», «Лада Веста» и «Рено Логан». Практика передачи машин должников и нарушителей ведётся с осени 2023 года. Только с начала 2024 года приставы передали на СВО 14 транспортных средств.