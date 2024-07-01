На СВО из Башкирии отправили 14 автомобилей должников и нарушителей

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В июне 2024 года приставы Башкирии отправили на СВО три машины — две из них были арестованы за долги и одна конфискована у любителя пьяной езды. Это автомобили «Лада Гранта», «Лада Веста» и «Рено Логан». Практика передачи машин должников и нарушителей ведётся с осени 2023 года. Только с начала 2024 года приставы передали на СВО 14 транспортных средств.
— Житель Бирска дважды был привлечен к административной ответственности за пьяную езду. Второй раз он сел за руль пьяным без прав. Суд признал нарушителя виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Исполнительный документ поступил на стол к судебным приставам. У осужденного конфисковали «Ладу Гранту», — рассказывают в пресс-службе ФССП Башкирии историю одного из переданных на СВО в июне 2024 года автомобилей.
Решение о конфискации автомобилей принимает суд, а уже приставы занимаются передачей транспорта представителям Министерства обороны России.