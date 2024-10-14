Купить машину за ₽40 000 предлагают в Уфе

Posted 14 октября, 09:24
Published 14 октября, 09:24
Modified 14 октября, 11:18
Updated 14 октября, 11:18
На онлайн-аукционах всего за ₽40 000 предлагают приобрести ВАЗ-21104 2006 года выпуска. А вот Volkswagen Jetta 2008 года будет стоить значительно дороже — ₽425 000. Kia Picanto 2014 года стоит ₽670 000, а Lada Vesta 2019 года оценивается в ₽800 000. Skoda Octavia 2018 года продажи начинается с суммы ₽887 900.
Самыми дорогими по стартовой цене оказались Toyota HiAce 2016 года за ₽2 548 470 и Mercedes-Benz M 2007 года с начальной ценой в ₽1 080 000.
Заявки принимаются до 4 ноября. Торги на машины будут идти на повышение. Для участия в аукционах на транспорт должников нужно будет внести залог, а также предоставить все требуемые для торгов документы.
Так в Башкирии пройдет реализация арестованных автомобилей должников. По итогам торгов вырученные суммы поступят в конкурсные массы должников, из которых идет с расчет с кредиторами, а также будут оплачены обязательные взносы в случае долгов по обязательным платежам.
Ранее Mkset сообщал о том, что благосостояние жителей Башкирии растет ниже, чем в среднем по стране. Регион отстаёт в динамике. Причем, не только от России, но и от вечного визави — Татарстана.