Купить машину за ₽40 000 предлагают в Уфе

На онлайн-аукционах всего за ₽40 000 предлагают приобрести ВАЗ-21104 2006 года выпуска. А вот Volkswagen Jetta 2008 года будет стоить значительно дороже — ₽425 000. Kia Picanto 2014 года стоит ₽670 000, а Lada Vesta 2019 года оценивается в ₽800 000. Skoda Octavia 2018 года продажи начинается с суммы ₽887 900.