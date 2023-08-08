Долги жителей Башкирии за капремонт передадут коллекторам

Действовать исполнитель должен будет в рамках российского законодательства. В закупке отмечается, что он может проводить личные встречи и телефонные переговоры с должниками, отправлять им письма и электронные сообщения, готовить и подавать иски, следить за исполнением судебных решений. Услуги будут оказываться до конца 2023 года.