Долги жителей Башкирии за капремонт передадут коллекторам

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Тендер на поиск подрядчика для оказания услуг по взысканию задолженностей с собственников квартир объявил Региональный оператор капитального ремонта МКД. Начальная и максимальная стоимость тендера составляет 20,9 миллиона рублей. Средства будут выделены из субсидий, полученных их бюджета Башкирии.
Исходя из данных закупки, подрядчик должен будет проводить работу по досудебному взысканию долгов и в порядке приказного судопроизводства. Передавать информации о неплательщиках подрядчику будет сам Регоператор при условии, что информация будет использована «только в целях оказания услуг по настоящему контракту».
Действовать исполнитель должен будет в рамках российского законодательства. В закупке отмечается, что он может проводить личные встречи и телефонные переговоры с должниками, отправлять им письма и электронные сообщения, готовить и подавать иски, следить за исполнением судебных решений. Услуги будут оказываться до конца 2023 года.