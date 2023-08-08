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Долги жителей Башкирии за капремонт передадут коллекторам

8 августа 2023, 08:20
Фото: 1MI
Тендер на поиск подрядчика для оказания подобных услуг опубликован на портале Госзакупок.

Тендер на поиск подрядчика для оказания услуг по взысканию задолженностей с собственников квартир объявил Региональный оператор капитального ремонта МКД. Начальная и максимальная стоимость тендера составляет 20,9 миллиона рублей. Средства будут выделены из субсидий, полученных их бюджета Башкирии.

Исходя из данных закупки, подрядчик должен будет проводить работу по досудебному взысканию долгов и в порядке приказного судопроизводства. Передавать информации о неплательщиках подрядчику будет сам Регоператор при условии, что информация будет использована «только в целях оказания услуг по настоящему контракту».

Действовать исполнитель должен будет в рамках российского законодательства. В закупке отмечается, что он может проводить личные встречи и телефонные переговоры с должниками, отправлять им письма и электронные сообщения, готовить и подавать иски, следить за исполнением судебных решений. Услуги будут оказываться до конца 2023 года.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Капитальный ремонт#Должники#Коллекторы
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