mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Кредитор намерен подать заявление на банкротство «Уфимского комбината хлебопродуктов»

28 февраля 2019, 06:55
Фото: pixabay.com
Комбинат задолжал 24,6 млн рублей за поставку подсолнечного жмыха.

ООО «Сибирская кормовая компания» (СКК), по данным Федресурс, намерено обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов». Комбинат задолжал 24,6 млн рублей за поставку подсолнечного жмыха. В конце 2018 года Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск СКК о взыскании суммы задолженности и 1,5 млн рублей неустойки. В январе 2019 года Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске оставил решение без изменения.

«Уфимский комбинат хлебопродуктов» входит в ПАО «Русгрэйн холдинг». Управляющей компанией является ООО «Русское зерно Уфа». «Сибирская кормовая компания» принадлежит Юрию Гаврику.

Материалы по теме
В Башкирии бывший директор фирмы-банкрота скрывался от конкурсного управляющего
#Новости#Должники#Банкротство#Новости Уфы#Влада Шипилова#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48