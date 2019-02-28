Кредитор намерен подать заявление на банкротство «Уфимского комбината хлебопродуктов»

ООО «Сибирская кормовая компания» (СКК), по данным Федресурс, намерено обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротом ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов». Комбинат задолжал 24,6 млн рублей за поставку подсолнечного жмыха. В конце 2018 года Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск СКК о взыскании суммы задолженности и 1,5 млн рублей неустойки. В январе 2019 года Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске оставил решение без изменения.