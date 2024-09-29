Осенняя диета: меню для похудения

Супы представляют собой очень полезное блюдо. Их рекомендуется включать в меню, особенно во время обеда, вместо того чтобы ограничиваться лишь кашами и основными блюдами. Однако в осенний период стоит учитывать некоторые особенности: предпочтение следует отдавать легким овощным супам, поскольку они содержат меньше калорий, чем мясные или наваристые варианты. Также стоит уменьшить количество соли, так как она способствует задержке жидкости в организме. В то же время, специи, пряности и травы можно добавлять в многочисленных объемах без ограничений. Что касается заправок, таких как сметана или мучная поджарка, от них лучше отказаться, так как они лишь добавляют лишние калории. Рекомендуется употреблять теплые супы вместо горячих, так как на переваривание теплого супа организму требуется больше энергии, что способствует более позднему появлению чувства голода.