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Posted 25 октября, 09:30

Published 25 октября, 09:30

Modified 25 октября, 09:32

Updated 25 октября, 09:32

Путин представил конкурента доллара и евро

Путин сделал важные заявления по СВО в Казани

25 октября 2024, 09:30
Фото: t.me/RVvoenkor

Путин представил конкурента доллара и евро

Самое важное об итогах саммита БРИКС в обзоре от Mkset.

Президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений по итогам проведенного в Казани саммита стран-членов БРИКС и государств-претендентов на вступление в международный активно развивающийся экономический союз. Перечислим «якорные» моменты речи Владимира Путина, касающиеся СВО.

Заявления Путина на саммите БРИКС:

— Украина используется для формирования серьезных угроз безопасности России;

— Тех, кто стремится к стратегическому поражению России, не удивляет история страны, и их расчеты не имеют под собой оснований;

— Переход к более справедливой мировой архитектуре происходит сложно, и в этом процессе применяются «нездоровые методы» и санкции;

— Следует увеличить представительство африканских государств в Совете Безопасности ООН, лидеры которых собрались на саммите БРИКС;

— Ситуация на Ближнем Востоке близка к полномасштабной войне;

— Достигнуть мирного урегулирования на Ближнем Востоке возможно только при устранении исторической несправедливости и образовании независимого Палестинского государства.

Фото: https://t.me/RVvoenkor

Кроме того, президент России Владимир Путин представил купюру единой валюты для стран-членов БРИКС, которая «станет заменой доллару и евро».

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