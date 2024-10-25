Путин сделал важные заявления по СВО в Казани

Posted 25 октября, 09:30
Published 25 октября, 09:30
Modified 25 октября, 09:32
Updated 25 октября, 09:32
Президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений по итогам проведенного в Казани саммита стран-членов БРИКС и государств-претендентов на вступление в международный активно развивающийся экономический союз. Перечислим «якорные» моменты речи Владимира Путина, касающиеся СВО.
Заявления Путина на саммите БРИКС:
— Украина используется для формирования серьезных угроз безопасности России;
— Тех, кто стремится к стратегическому поражению России, не удивляет история страны, и их расчеты не имеют под собой оснований;
— Переход к более справедливой мировой архитектуре происходит сложно, и в этом процессе применяются «нездоровые методы» и санкции;
— Следует увеличить представительство африканских государств в Совете Безопасности ООН, лидеры которых собрались на саммите БРИКС;
— Ситуация на Ближнем Востоке близка к полномасштабной войне;
— Достигнуть мирного урегулирования на Ближнем Востоке возможно только при устранении исторической несправедливости и образовании независимого Палестинского государства.
Кроме того, президент России Владимир Путин представил купюру единой валюты для стран-членов БРИКС, которая «станет заменой доллару и евро».